واشنطن: نراقب العملية الإسرائيلية برفح بقلق ووقف إطلاق النار لا يزال ممكنا

أكد كيربي أن واشنطن تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة لا يزال "ممكنا"، رغم أن وفدي حماس وإسرائيل غادرا القاهرة من دون تحقيق اختراق في المفاوضات من أجل هدنة.

جددت الولايات المتحدة قلقها الجمعة إزاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، لكنها لم تتوقع رغم ذلك حدوث أي عملية "كبيرة" معربة عن تمسّكها بإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لصحافيين "نحن بالطبع نراقب (العملية) بقلق، لكنني لن أذهب إلى حدّ قول إن ما رأيناه هنا في الساعات الـ24 الأخيرة يحمل معنى عملية برية كبيرة أو واسعة النطاق، أو أنه يدل على ذلك".

وتوعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بوقف تزويد اسرائيل بعض الأسلحة في حال شنت هجوما واسع النطاق على هذه المدينة القريبة من الحدود المصرية، وحيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

إلى ذلك، أكد كيربي أن واشنطن تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة لا يزال "ممكنا"، رغم أن وفدي حماس وإسرائيل غادرا القاهرة من دون تحقيق اختراق في المفاوضات من أجل هدنة.

وأضاف كيربي "إنه حقا أمر مؤسف بالنظر إلى الجهود التي بذلت لبلوغ" اتفاق يشمل أيضا الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتابع "لا نزال نعتقد بإمكان معالجة التباينات، لكن هذا سيتطلب شجاعة وقدرة على التسوية وإرادة للتفاوض بحسن نية".