أعضاء هيئة تدريس بجامعة برينستون الأميركية يضربون عن الطعام دعما لغزة

دعا أعضاء هيئة التدريس إلى العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين واجهوا إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

انضم أكثر من 12 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة برينستون الأميركية إلى الطلاب المضربين عن الطعام لمدة يوم واحد المؤيدين لقطاع غزة، التي ترزح تحت الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وفي 3 أيار/ مايو الجاري، بدأت مجموعة من الطلاب (18 طالبا) في جامعة برينستون إضرابا عن الطعام تضامنا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال أعضاء هيئة التدريس بجامعة برينستون، في بيان، "إن تضامننا الذي دام يوما كاملا يعتبر جهدا ضئيلا مقارنةً بجهود طلابنا الملتزمين بهذا الإضراب لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، الذي يتعرض للمجاعة القسرية، والإبادة الجماعية من قبل إسرائيل".

وأضاف البيان "نحث إدارة الجامعة على الدخول في مفاوضات بحسن نية مع ممثلي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنظر في الحاجة الملحة إلى وقف التعامل مع إسرائيل لحين وقفها حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

كما دعا أعضاء هيئة التدريس إلى العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين واجهوا إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

ومنذ 18 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.

ووسع الجيش الإسرائيلي السبت هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته بنزوح أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خانيونس، إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.