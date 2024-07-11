رصد 66 طائرة عسكرية صينية حول جزيرة تايوان

كثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه في السنوات الماضية، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في أيار/مايو، بعد تنصيب لاي تشينغ-تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تمّ رصد 66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حول تايوان حتى الساعة 6 صباحا".

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وأضاف البيان أن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان، الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها "تابعت الوضع واستجابت له".

وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.

ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر أيار/مايو، حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه في السنوات الماضية، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في أيار/مايو، بعد تنصيب لاي تشينغ-تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".

وأمس الأربعاء، التقى لاي، رايمند غرين المدير الجديد للمعهد الأميركي في تايوان والذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه، وأكد على "شراكتهما المتينة وسط الاستفزازات المتكررة من جانب الصين ومحاولاتها تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان".

وتبقى الولايات المتحدة التي منحت جمهورية الصين الشعبية اعترافا دبلوماسيا في العام 1979 على حساب تايوان، الحليف الأقوى للجزيرة ومورّد الأسلحة الرئيسي إليها.

وقال غرين الأربعاء إن واشنطن ستواصل "تقديم دعم قوي لقدرة تايوان على الدفاع عن نفسها".

وأضاف خلال لقائه لاي "لدينا مصلحة مشتركة وطويلة المدى في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. هذا أمر حيوي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك الأمن العالمي".