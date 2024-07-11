سناتور ديموقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أضاف أن "أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الخطر السياسي الذي يواجهه الديموقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

ينبغي لبايدن أن يقرر سريعا ما إذا كان سيمضي قدما في الانتخابات الرئاسية (Getty Images)

أصبح عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش، أول سناتور ديموقراطي يطالب علانية الرئيس جو بايدن، بـ"الانسحاب من السباق" الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".

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وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال ويلش إنه "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".

وأضاف أنّ "أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الخطر السياسي الذي يواجهه الديموقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

وأمس الأربعاء، أصبح مايكل بينيت من كولورادو أول سناتور ديموقراطي ينقلب علناً على الرئيس، قائلا إن بايدن سيخسر إذا بقي في الانتخابات، وربما يتسبب بخسارة الديموقراطيين في الكونغرس أيضاً.

وقال بينيت لشبكة سي ان ان "اعتقد أن دونالد ترامب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات"، مشيرا إلى أن البيت الأبيض "لم يفعل شيئا" يثبت أن لديه خطة للفوز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، قد صرحت أنه ينبغي لبايدن أن يقرر سريعا ما إذا كان سيمضي قدما في الانتخابات الرئاسية لكنها لم تعبر بشكل قاطع عن دعمها لترشحه.

وتشير تصريحات بيلوسي، التي لم تأخذ في الاعتبار تأكيد بايدن مرارا بأنه سيواصل السباق الرئاسي، إلى احتمال أن يواجه الرئيس موجة جديدة من الدعوات من الديمقراطيين للخروج من السباق.

وبينما يحاول بايدن البالغ 81 عاما إظهار مهاراته القيادية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، تصاعدت الضغوط الداخلية عليه للاستقالة بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضدّ دونالد ترامب.