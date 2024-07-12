إردوغان: من غير الممكن استمرار الشراكة بين الناتو وإسرائيل

قال إردوغان إنه "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الخميس، أنه من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والإدارة الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في جلسة "مجلس الناتو وأوكرانيا"، التي عقدت على هامش قمة الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال إردوغان: "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".

وذكر أن "حكومة بنيامين نتنياهو، بسياساتها التوسعية والمتهورة لا تُعرّض فقط أمن مواطنيها للخطر، بل وأمن المنطقة بأسرها".

وقال الرئيس التركي إنه في جميع لقاءاته خلال قمة الناتو لفتُّ الانتباه إلى الفظائع المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في غزة.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف أعضاء المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وأشار إلى أن تركيا قدمت شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، طالب إردوغان، الدول الأخرى بتقديم شكاوى ضد إسرائيل أيضا.

ولفت إلى أن قطاع غزة يشهد مذبحة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن ما يقرب من 40 ألف شخص بريء، معظمهم من النساء والأطفال، فقدوا حياتهم نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وشدد إردوغان على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار العالميين، دون توصل إسرائيل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.

وذكر أن إسرائيل التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، تواصل تجاهل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأكد الرئيس التركي على أن مبادرات التعاون بين حلف الناتو وإسرائيل لن تحظى بموافقة تركيا، حتى يتم تحقيق السلام الشامل والمستدام في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا إذا تم منح الفلسطينيين، الذين يعانون من الاحتلال والقمع منذ عقود، الحق في أن تكون لهم دولتهم المستقلة ذات السيادة.

وجدد استعداد تركيا لاتخاذ أي مبادرة، بما في ذلك الضمانة لإعلان وقف إطلاق النار، وثم إحلال السلام الدائم.

ودعا إردوغان جميع الحلفاء إلى زيادة الضغط على إدارة نتنياهو لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى شعب غزة، الذي يعاني من المجاعة منذ تسعة أشهر.

وبخصوص شراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، ذكر إردوغان، أنه تحدث مع نظيره الأميركي جو بايدن، الذي قال له: "سأحل هذه المشكلة خلال 3 إلى 4 أسابيع".