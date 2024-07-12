"سنتكوم": تدمير 5 زوارق مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر

قالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 5 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

مؤيّدون للحوثي خلال مظاهرة في اليمن (Getty Images)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 5 زوارق، و 3 مسيّرات لجماعة الحوثي.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 5 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأضافت أن قواتها دمرت أيضا "ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين، اثنتين منها في البحر الأحمر، والثالثة في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

واعتبرت أن "الزوارق والمسيرات المذكورة كانت تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (تحالف حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وتابعت أنه "يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا" دون مزيد من التفاصيل.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وبحر العرب، والمحيط الهندي.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.