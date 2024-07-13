بزشكيان يبدي استعداده لـ"حوار بناء" مع الدول الأوروبية

يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في 30 تموز/يوليو لولاية من أربع سنوات، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في تحطم مروحيّته في 19 أيار/مايو.

أبدى الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، استعداده للدخول في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، في رسالة نُشرت السبت في صحيفة محلية باللغة الإنكليزية.

وعرض بزشكيان الذي انتخب في مطلع تموز/يوليو، في الرسالة الصادرة في صحيفة "طهران تايمز"، الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي سينتهجها خلال ولايته.

وكتب في رسالته "أتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح".

تجدر الإشارة إلى أن بزشكيان، دعا في مقال يعدّ الخطاب الأول الموجه إلى الخارج، خص به "العربي الجديد"، إلى توسيع التعاون مع جيران طهران، مشددًا على أن إسرائيل والقوى الأجنبية، "وحدهما المستفيدان من استمرار الأزمات والصراعات الداخلية في المنطقة".

وذكر بزشكيان في المقال الذي جاء تحت عنوان "معًا لبناء منطقة قوية ومزدهرة"، أن "الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الإيرانية توسيع التعاون مع الجيران"، لافتًا إلى أن بلاده "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية معها على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت دول المنطقة تعاونًا نشيطًا وثنائيًا".

وكان بزشكيان وعد خلال الحملة الانتخابية بالسعي لإقامة "علاقات بناءة" مع العالم، تنطلق من الدول العربية والإسلامية، ووضع العلاقات مع باقي دول العالم في "المسار الصحيح" وفي مقدمتها الدول الأوروبية.

(المصدر: إيران بالعربية/ تلغرام)

من جهة أخرى، انتقد الرئيس الإيراني المنتخب، في رسالته المشار إليها في صحيفة "طهران تايمز"، انسحاب الولايات المتحدة الأحادي في 2018 من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عنها في مقابل تقييد أنشطتها النووية.

وشدد على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن تستجيب للضغوط".

في المقابل، وصف روسيا بأنها "حليف إستراتيجي وجار مهم لإيران"، مبديًا كذلك استعداده "للتعاون على نطاق أوسع" مع الصين.

وبالنسبة لدول الجوار، دعا بزشكيان تركيا والسعودية وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى "تعميق العلاقات التجارية ... ومعالجة التحديات المشتركة" في المنطقة.

ويؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في 30 تموز/يوليو لولاية من أربع سنوات، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في تحطم مروحيّته في 19 أيار/مايو.