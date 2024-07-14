أيرلندا: موظّفو قطاع الصحّة يتظاهرون تضامنًا مع فلسطين

تلى المتظاهرون أسماء زملائهم من العاملين في قطاع الصحّة بغزّة، مندّدين بالدعم الأميركيّ لإسرائيل في "ارتكابها المجازر" هناك...

تظاهر موظّفو قطاع الصحّة في العاصمة الأيرلنديّة دبلن، الأحد، تضامنًا مع زملائهم في فلسطين، وبخاصّة في قطاع غزّة.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى السفارة الأميركيّة بدبلن، تلبية لدعوة أطلقتها جمعيّة موظّفي قطاع الصحّة في أيرلندا.

ورفع المتظاهرون لافتات من قبيل "اكسروا قيود الصهيونيّة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعيّة" و"رضع فلسطين ليسوا أهدافًا عسكريّة".

كما تلى المتظاهرون أسماء زملائهم من العاملين في قطاع الصحّة بغزّة، مندّدين بالدعم الأميركيّ لإسرائيل في "ارتكابها المجازر" هناك.

وعبّروا أيضًا عن احتجاجهم ضدّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن، الّذي رفعوا مجسّماته للتعبير عن احتجاجهم على دعمه لإسرائيل في حربها على غزّة.

وفي حديثها، أشارت كارولين جاجو، إلى المصاعب والتحدّيات الّتي تواجه العاملين في قطاع الصحّة بغزّة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

وأضافت جاجو، أنّ تظاهرهم اليوم يأتي للتضامن مع زملائهم في غزّة، وبخاصّة ممّن يقبعون خلف سجون إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة بدعم أميركيّ، خلّفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تلّ أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدوليّ بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وبتحسين الوضع الإنسانيّ الكارثيّ بغزّة.