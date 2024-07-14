بينهم بايدن وأوباما.. ردود فعل واسعة على حادثة إطلاق النار على ترامب

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث إلى منافسه الجمهوري ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنها محاولة اغتيال.

أعلن جهاز الخدمة السرية في بيان مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وذلك جراء إطلاق نار خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وذكر البيان أن دوي إطلاق نار سمع الساعة 18,15 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع". وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيدوا" مطلق النار.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي أي" أن تعرض ترامب لإطلاق نار في بنسلفانيا مساء أمس السبت، كان محاولة اغتيال، كما حدد مبدئيا هوية مطلق النار الذي قتل، وسط استمرار التحقيقات.

وقال مسؤول في مكتب "إف بي آي"، كيفن روجيك، خلال مؤتمر صحافي "نحن نقترب من تحديد هوية" المشتبه في إطلاقه النار.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن توماس ماثيو كروكس (20 عاما)، هو المتورط في إطلاق النار على ترامب في بنسلفانيا.

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وعبر زعماء العالم عن صدمتهم، جراء إصابة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية ترامب، خلال ما بدا أنها محاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث إلى منافسه الجمهوري ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنها محاولة اغتيال.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، إن "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيتنا" وذلك بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري ترامب.

وكتب أوباما على منصّة إكس "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بجروح بالغة وأن نستغل هذه اللحظة لتجديد التزامنا بإظهار التحضر والاحترام في السياسة".

عالميا، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إنه "روع من جراء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق ترامب خلال تجمع انتخابي.

وكتب ستارمر على منصة إكس "العنف السياسي، بأي شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب. وكتب على إكس "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المظلمة".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إنها "تتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنت لترامب الشفاء العاجل.

وأملت الزعيمة اليمينية في أن "يسود الحوار والمسؤوليّة على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة".

وألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على إكس "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلّفة والاستبداديّة".

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن إطلاق النار "يجب أن يدان بشدة من جانب جميع المدافعين عن الديموقراطيّة والحوار السياسي".

ودانت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنها تتابع المستجدات المتعلقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

وأعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، عن "إدانته المُطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إن العنف يشكل تهديدا للديموقراطيات ويضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

في بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي "رغم خلافاتنا الأيديولوجية والسياسيّة العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكن مصدره".

وعبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس "يجب أن نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديموقراطيّة".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إطلاق النار بأنه حدث "مثير للقلق والمواجهة"، معربا عن ارتياحه لسلامة ترامب. وقال "لا مكان للعنف في العملية الديموقراطية".

بدوره، قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس لوكسون، "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه مثل هذا العنف السياسي".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه وزوجته سارة "صدما بالهجوم الواضح على دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا. وكتب نتانياهو على منصة إكس "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".