موسكو تحث واشنطن على تعزيز الأمن الداخلي فضلا عن تزويد كييف بالسلاح

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "قد يكون من الأفضل استخدام هذه الأموال لتمويل الشرطة الأميركية وغيرها من الأجهزة التي من المفترض أن تضمن القانون والنظام في الولايات المتحدة؟"

حثّت روسيا الولايات المتحدة على التصدّي "لسياسات التحريض على الكراهية ضدّ المعارضين السياسيين والدول والشعوب"، مستغلة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتنديد بالدعم الأميركي لأوكرانيا.

وفيما توجّهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إلى "هؤلاء الذين يصوّتون في الولايات المتحدة لتزويد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أسلحة"، ندّدت أيضا بالدعم الأميركي لكييف التي تتهمها بالتحريض على "هجمات ضدّ الرئيس الروسي".

وقالت "قد يكون من الأفضل استخدام هذه الأموال لتمويل الشرطة الأميركية وغيرها من الأجهزة التي من المفترض أن تضمن القانون والنظام في الولايات المتحدة؟".

وكان قد أجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، من على منصة إثر إطلاق نار خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، فيما قتل شخصان أحدهما مطلق النار بينما الآخر كان حاضرا بين الحشد في التجمع الانتخابي.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي أي" أن تعرض ترامب لإطلاق نار في بنسلفانيا مساء أمس السبت، كان محاولة اغتيال، كما حدد مبدئيا هوية مطلق النار الذي قتل، وسط استمرار التحقيقات.

وقال مسؤول في مكتب "إف بي آي"، كيفن روجيك، خلال مؤتمر صحافي "نحن نقترب من تحديد هوية" المشتبه في إطلاقه النار.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن توماس ماثيو كروكس (20 عاما)، هو المتورط في إطلاق النار على ترامب في بنسلفانيا.