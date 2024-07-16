بايدن يؤكد عزمه على مناظرة ترامب مجددا

أكد الرئيس الأميركي، أنه يشعر "بالأمان مع جهاز الخدمة السرية"، الوكالة المسؤولة عن حماية كبار الشخصيات في الولايات المتحدة، والتي تتعرض لانتقادات منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها ترامب في نهاية الأسبوع الماضي.

مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة (Getty Images)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، عزمه على أن يخوض في أيلول/سبتمبر المقبل، مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية حزيران/يونيو وكان أداؤه فيها كارثيا.

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وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية "سأناظره في الوقت الذي اتفقنا فيه على المناظرة في أيلول/سبتمبر".

وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في حزيران/يونيو وكان أداء بايدن فيها كارثيا.

وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عما إذا بايدن سيعيد الكرة، وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديموقراطيين بانسحاب من السباق الرئاسي.

ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية، أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

وخلال مقابلته مع "إن بي سي" شدد بايدن على "مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره.

وقال "أفهم لماذا الناس يقولون يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاما؟. هذا سؤال مشروع".

بايدن: أشعر بالأمان مع جهاز الخدمة السرية

وأكد الرئيس الأميركي، أنه يشعر "بالأمان مع جهاز الخدمة السرية"، الوكالة المسؤولة عن حماية كبار الشخصيات في الولايات المتحدة، والتي تتعرض لانتقادات منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها ترامب في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية إن "السؤال هو، هل كان عليهم توقع ما حدث؟، هذا يبقى سؤالا مفتوحا".

وتعهد جهاز الخدمة السرية التعاون مع تحقيق مستقل سيتم إجراؤه بشأن محاولة اغتيال ترامب خلال تجمّع انتخابي في بنسيلفانيا الأحد.

وتمكن مهاجم من إطلاق النار على ترامب (78 عاما) الذي خدشت رصاصة أذنه، في هجوم أحدث صدمة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت مديرة الوكالة كيمبرلي شيتل إن "جهاز الخدمة السرية سيعمل مع الوكالات الفدرالية وفي الولايات، على فهم ما حصل وكيف حدث، وكيفية تجنب وقوع حادث كهذا مجددا".

وأمر بايدن بإجراء تحقيق كامل ومراجعة للإجراءات الأمنية المتخذة خلال التجمع الانتخابي، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المنعقد في ميلووكي في ولاية ويسكونسن والذي أعلن ترامب رسميا مرشحا عنه.