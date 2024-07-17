إيران تنفي التخطيط لمحاولة اغتيال ترامب

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولين أميركيين تلقيهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب، وأن جهاز الخدمة السرية الأميركي اتخذ إجراءات إضافية لحماية ترامب في الأسابيع الأخيرة.

قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن ادعاءات مسؤولين أميركيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

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وأوضحت أن "ترامب مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

وأكدت على ضرورة محاكمة ترامب ومحاسبته بالوسائل القضائية، موضحة أن طهران "اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة".

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولين أميركيين تلقيهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب، وأن جهاز الخدمة السرية الأميركي اتخذ إجراءات إضافية لحماية ترامب في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر أمنية، قولها إنه لا يوجد دليل على أن توماس ماثيو (20 عاما)، والذي حاول اغتيال ترامب وقتل في مكان الحادث، كان على صلة بالخطة الإيرانية.

وأضافت أن جهاز الخدمة السرية الأميركي والمسؤولين عن حملة ترامب الانتخابية كانوا على علم بـ"التهديد الإيراني" قبل محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت.