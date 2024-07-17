بن سلمان يحادث رئيس إيران ويشيدان بتطوّر العلاقات

الجانبان " أشادا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، وأكدا على "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

هنأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأشاد الطرفان بما وصلت لها العلاقات الثنائية من "تطور".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي بالرئيس الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر البيان أن الجانبين " أشادا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، وأكدا على "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في آذار/ مارس 2023.

وفي 10 آذار/ مارس 2023، ، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

وفاز المرشح الإيراني الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/ يوليو الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 أيار/ مايو الماضي.