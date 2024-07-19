روسيا وكوريا الشمالية تجددان التأكيد على أهمية التعاون العسكري

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم استقبل الوفد العسكري الذي يزور العاصمة بيونغ يانغ، برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، وناقش الاجتماع أهمية وضرورة التعاون في المجال العسكري.

جددت بيونغ يانغ وموسكو، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية وضرورة التعاون في المجال العسكري، وذلك خلال استقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفدا عسكريا روسيا في العاصمة بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم استقبل الوفد العسكري الذي يزور العاصمة بيونغ يانغ، برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، وناقش الاجتماع أهمية وضرورة التعاون في المجال العسكري.

وأوضحت أن كيم وكريفوروشكو أكدا على أهمية وضرورة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا لحماية المصالح الأمنية المتبادلة.

وخلال الاستقبال، والذي عقد بعد نحو شهر من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، صرح كيم مجددا بأن جيشي البلدين يجب أن "يتحدا بشكل أكثر إحكاما" من أجل تحسين العلاقات.

وزار بوتين كوريا الشمالية في 19 حزيران/ يونيو الماضي، وتم التوقيع على "اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة" بين البلدين.

وذكر الرئيس الروسي أن الاتفاق ينص بأن يقدم الطرف الآخر مساعدات عسكرية إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم، لكنه تجنب استخدام كلمة "التحالف".

ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم، الاتفاق بأنه "ميثاق" وأكد أن العلاقات ارتقت إلى مستوى "التحالف الرفيع".