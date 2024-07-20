بنغلادش: الشرطة تقمع المتظاهرين بالرصاص الحي

"يطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها".

أطلقت الشرطة في بنغلادش النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، السبت، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع، وانتشر الجيش بقوة في مدن البلاد بعد يوم جديد من المواجهات الدامية.

وأشار تقرير لوكالة "أ ب" إلى أن "أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طالبية، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصًا، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر استشفائية ومصادر في الشرطة.

ورأى التقرير أن هذه التظاهرات تطرح "تحديًا جسيمًا على حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمسك بالسلطة منذ 15 عامًا، حملها على إلغاء رحلاتها خارج البلاد".

وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني السبت، متحدين حظرًا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وانتشر الجيش بقوة السبت في مدن بنغلادش بطلب من الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم القوات المسلحة، شهدات حسين، قوله إن "الجيش انتشر في كل أنحاء البلاد للسيطرة على الاضطرابات التي تطال النظام العام".

كما وذكرت القناة 24 الخاصة أن حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الساعة 10,00 صباح الأحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين لفرانس برس إن "مئات آلاف" المتظاهرين تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا الجمعة.

وأكد أن "150 شرطيًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية"، مضيفًا أن ضابطين ضُربا حتى الموت.

وأفاد فاروق حسين بأن "المتظاهرين أشعلوا النار في العديد من أكشاك الشرطة" و"تم إحراق وتخريب العديد من المكاتب الحكومية".

وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع تموز/يوليو إلى "إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971"، يقول تقرير الوكالة الفرنسية.

ويوضّح: "يطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها".