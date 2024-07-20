ترامب لزيلينسكي: "سأجلب السلام وأنهي الحرب الأوكرانية"

زيلينسكي: "تمنيت له القوة والسلامة المطلقة في المستقبل، ولقد لاحظت الدعم الأميركي الحيوي من الحزبين والمجلسين لحماية حرية أمتنا واستقلالها".

أجرى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتصالاً هاتفيًا، أمس الجمعة، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووصفه بأنه "اتصال هاتفي جيد للغاية".

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وعبر منصة "تروث سوشيال" نشر: "أجريت مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي اتصالاً هاتفًا جيدًا للغاية، وهنأني على المؤتمر الوطني الجمهوري الناجح للغاية وعلى أن أصبح المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة"، وتابع أن زيلينسكي "أدان محاولة الاغتيال الشنيعة"، التي تعرضت لها.

وأضاف: "أقدر الرئيس زيلينسكي لتواصله معي لأنني، بوصفي رئيسكم المقبل للولايات المتحدة، سأحقق السلام في العالم وأنهي الحرب التي أودت بحياة الكثير من الأرواح ودمرت عددًا لا يحصى من العائلات البريئة، وسيكون الطرفان قادرين على الاجتماع والتفاوض على اتفاق ينهي العنف ويمهد الطريق نحو الرخاء".

"أوكرانيا دائمًا ستبقى ممتنة للولايات المتحدة"

من جانبه، قال زيلينسكي إنه هنأ ترامب على "ترشيحه الناجح للرئاسة"، وأبلغه بإدانته "لمحاولة الاغتيال الصادمة".

وأضاف، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تمنيت له القوة والسلامة المطلقة في المستقبل، ولقد لاحظت الدعم الأميركي الحيوي من الحزبين والمجلسين لحماية حرية أمتنا واستقلالها".

وتابع: "ستكون أوكرانيا دائمًا ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها في تعزيز قدرتنا على مقاومة الإرهاب الروسي، واتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش في لقاء شخصي الخطوات التي يمكن أن تجعل السلام عادلاً ودائمًا حقا".

يُذكر أن ترامب كان وصف زيلينسكي بأنه "ربما يكون أعظم تاجر سياسي على الإطلاق، في كل مرة يأتي إلى بلدنا، يخرج ومعه 60 مليار دولار"، وذلك تعليقًا على المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن.

كما وصرح ترامب في أيار/ مايو من العام الماضي، لمراسلة شبكة CNN: "إذا كنت رئيسًا، فسوف أتمكن من تسوية حرب أوكرانيا في يوم واحد، 24 ساعة".

وعندما سُئل عن كيفية ذلك، قال ترامب إنه سيلتقي بكل من زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "كلاهما لديه نقاط ضعف ولديه نقاط قوة، وفي غضون 24 ساعة ستتم تسوية الحرب، وستنتهي".