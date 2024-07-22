بنغلاديش: 532 معتقلا في دكا منذ اندلاع الاحتجاجات

أعلنت المجموعة الطلابية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.

أعتقل أكثر من 500 شخص منذ اندلاع المواجهات في العاصمة البنغلادشية دكا، خلال أيام احتجاجات على نظام الحصص الوظيفية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين، لوكالة فرانس برس "أوقف 532 شخصا على الأقل بسبب أعمال العنف، من بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلادشي المعارض".

وأعلنت المجموعة الطلابية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش، أمس الأحد، بالحد من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة، من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في يونيو باضطرابات واسعة عمّت البلد، وأوقعت 151 قتيلا.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين، إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر، الشهر الماضي، بإعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني". وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%.

وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء "المقاتلين من أجل الحرية"، في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%. كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية، و1% لذوي الاحتياجات الخاصة. وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.