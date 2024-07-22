واشنطن تعلن تدمير 4 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم، الإثنين، تدمير 4 زوارق مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر خلال يوم.

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وقالت "سنتكوم" في بيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 4 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأوضحت أن "الزوارق كانت تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

يأتي ذلك بعد أن نفذت إسرائيل غارات استهدفت ميناء الحديدة غرب اليمن أول من أمس السبت، أسفرت عن حريق هائل ومقتل وإصابة العشرات، ردا على هجوم بمسيرة تبناه الحوثيون على تل أبيب الجمعة وأسفر عن مقتل إسرائيلي وعدد من الإصابات.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأهدافا في الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.