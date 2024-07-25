ترامب يصف كاملا هاريس بـ"المتطرّفة المعتوهة"

تطرّق المرشّح الجمهوريّ مطوّلًا إلى قرار بايدن التخلّي عن ترشّحه لولاية ثانية، معتبرًا أنّ "قادة الحزب الديموقراطيّ" هم من أطاحوه بطريقة "غير ديموقراطيّة أبدًا".

وصف دونالد ترامب الأربعاء نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس بأنّها "يساريّة متطرّفة معتوهة"، وذلك في أوّل تجمّع انتخابيّ له منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسيّ ودعمه ترشيح نائبته.

وحذّر ترامب، مرشّح الحزب الجمهوريّ للرئاسة، من أنّ هاريس "يساريّة متطرّفة معتوهة ستدمّر بلادنا"، واصفًا إيّاها بأنّها "قوّة الدفع الليبراليّة المتطرّفة الّتي تقف وراء كلّ كوارث بايدن"، ومطلقًا عليها لقب "كامالا الكاذبة".

واتّهم ترامب منافسته الديموقراطيّة المحتملة بأنّها تؤيّد "قتل الأطفال" من خلال برنامجها المتعلّق بالإجهاض.

وقال في تجمّع انتخابيّ في ولاية كارولاينا الشماليّة "إنّها (هاريس) تريد عمليّات إجهاض في الشهر الثامن والتاسع من الحمل... وحتّى ما بعد الولادة"، متّهمًا إيّاها بالرغبة في "قتل الأطفال".

كما تطرّق المرشّح الجمهوريّ مطوّلًا إلى قرار بايدن التخلّي عن ترشّحه لولاية ثانية، معتبرًا أنّ "قادة الحزب الديموقراطيّ" هم من أطاحوا به بطريقة "غير ديموقراطيّة أبدًا".

وقال "لدينا الآن ضحيّة جديدة يجب التغلّب عليها"، قبل أن ينتقد سجلّ نائبة الرئيس، خصوصًا في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة والهجرة. ثمّ سأل "إذا بدأنا في هزيمتها، بفارق 10 أو 15 نقطة في استطلاعات الرأي، هل تعتقدون أنّهم سيرسلون إلينا مرشّحًا ثالثًا؟".