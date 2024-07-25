قائد الجيش الأميركي: لم نطلع على خطة إسرائيلية تفصيلية لما بعد الحرب على غزة

" تحدثنا مع الإسرائيليين بشأن هذا الأمر وكيفية القيام بمرحلة انتقالية. تحدثنا معهم عدة مرات؛ لكن ليس هناك كثير من التفاصيل التي تمكنت من الاطلاع عليها من خلال خطة منهم... وهذا شيء سنواصل العمل معهم عليه".

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال سي.كيو. براون، اليوم الخميس، إنه لم يطلع بعد على الكثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لـ"اليوم التالي" للحرب التي تشنها على قطاع غزة.

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وتأتي تصريحات براون بعد كلمة ألقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس، يوم الأربعاء، لم يقدم فيها إلا مخططا غامضا عن غزة "منزوعة السلاح وخالية من التشدد" بعد الحرب.

وقال براون خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "ليس هناك كثير من التفاصيل التي تمكنت من الاطلاع عليها من خلال خطة منهم... وهذا شيء سنواصل العمل معهم عليه".

وحثت واشنطن إسرائيل على مدى أشهر ومرات كثيرة على صياغة خطة واقعية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وحذرت من أن غياب هذه الخطة قد يؤدي إلى انعدام القانون والفوضى فضلا عن صعود حماس مرة أخرى في الأراضي الفلسطينية.

وقال براون: "في ما يتعلق بمسألة اليوم التالي، تحدثنا مع الإسرائيليين بشأن هذا الأمر وكيفية القيام بمرحلة انتقالية. تحدثنا معهم عدة مرات".

وفي وقت لاحق الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن إسرائيل لم تقدم قدرا كبيرا من التفاصيل حول خطة "اليوم التالي"، فيما تتواصل المحادثات.

وأضاف ميلر "نجري محادثات معهم حول هذا وهم الآن في مكان مختلف عما كانوا عليه قبل عدة أشهر حين لم يكونوا يفكرون حقا في اليوم التالي بالمرة".

وتابع "وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها معهم وهم يطرحون بعض الأفكار".

وفي خطابه أمام الكونغرس لم يشر نتنياهو إلى رسم مسار سياسي يقود إلى إقامة حل النزاع مع مواصلة رفضه الشديد وشركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف لإقامة دولة فلسطينية حتى مع دفع إدارة بايدن إسرائيل إلى تقديم تنازلات في هذه القضية.

كما يرفض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية - بصيغتها الحالية - في إدارة قطاع غزة أو توحيد الضفة مع غزة تحت إدارة واحدة، وهو ما تؤيده إدارة بايدن في إطار حل الدولتين في المستقبل، لكن شركاء نتنياهو في الائتلاف يعارضونه.