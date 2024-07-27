أكبر حريق غابات في كاليفورنيا يتمدد وحرائق في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة

دفعت شدة حريق بارك وانتشاره الدراماتيكي مسؤولي الإطفاء إلى إجراء مقارنات غير مرحب بها مع حريق كامب الفظيع، الذي خرج عن نطاق السيطرة في بارادايس القريبة عام 2018، ما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإحراق 11000 منزل.

انفجر أكبر حريق نشط في كاليفورنيا، مساء الجمعة، حيث تصاعد بسرعة وسط وقود جاف للغاية وهدد آلاف المنازل بينما سارع عناصر الإطفاء لمواجهة الخطر.

دفعت شدة حريق بارك وانتشاره الدراماتيكي مسؤولي الإطفاء إلى إجراء مقارنات غير مرحب بها مع حريق كامب الفظيع، الذي خرج عن نطاق السيطرة في بارادايس القريبة عام 2018، ما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإحراق 11,000 منزل.

دمر هذا الحريق أكثر من 130 مبنى حتى الآن، ويتعرض الآلاف للتهديد حيث صدرت أوامر إخلاء في أربع مقاطعات هي: بوتي وبلوماس وتيهاما وشاستا. بلغت مساحة الحريق 374 ميلا مربعًا (967 كيلومترًا مربعًا) ليل الجمعة وكان يتحرك بسرعة شمالًا وشرقًا بعد اشتعاله الأربعاء عندما قالت السلطات إن رجلا دفع سيارة مشتعلة إلى وادٍ في تشيكو ثم انضم بهدوء مع آخرين فروا من مكان الحادث.

قال بيلي سي قائد إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا في إفادة صحفية ”هناك كمية هائلة من الوقود هناك وستستمر بهذه الوتيرة السريعة”. وأضاف أن الحريق كان ينتشر حتى 8 أميال مربعة (21 كيلومترًا مربعًا) في الساعة بعد ظهر الجمعة.

أجلى المسؤولون في متنزه لاسين فولكانيك الوطني الموظفين من مينيرال، وهو مجتمع يضم حوالي 120 شخصًا حيث يقع مقر المتنزه، بينما تحرك الحريق شمالًا نحو الطريق السريع 36 وشرقًا نحو المتنزه.

كانت مناطق أخرى في غرب الولايات المتحدة وكندا تحت الحصار الجمعة، جراء حريق سريع الحركة أشعلته الصواعق، ما دفع الناس إلى الفرار على الطرق المحاطة بالنيران في ريف أيداهو إلى حريق جديد تسبب في عمليات إخلاء في شرقي واشنطن.

في شرق ولاية أوريغون، عُثر على طيار ميتًا في طائرة صغيرة تحطمت أثناء مكافحة أحد حرائق الغابات العديدة المنتشرة عبر العديد من الولايات الغربية.

تم إخماد أكثر من 110 حرائق نشطة تغطي 2800 ميل مربع (7250 كيلومترًا مربعًا) والتي اندلعت في الولايات المتحدة الجمعة، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني.

هدد حريق في شرقي واشنطن المنازل والسكك الحديدية والطريق السريع 90 ومنطقة تايلر، التي تم إخلاؤها الجمعة. أدى حريق حوض كولومبيا في مقاطعة سبوكان إلى إغلاق جزء من الطريق السريع 904 بين الطريق السريع وتشيني.