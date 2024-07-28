"أوقفوا الإبادة الجماعيّة": المئات يتظاهرون أمام السفارة الأميركيّة في ستوكهولم

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة بدعم أمريكيّ، خلّفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة...

نظّمت أمام السفارة الأميركيّة في العاصمة السويديّة ستوكهولم، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومناهضة للهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزّة.

وتجمّع المؤيّدون لفلسطين في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، وأعربوا عن احتجاجهم على الحصار الإسرائيليّ والهجمات على غزّة.

وسار المتظاهرون من منطقة أودنبلان إلى السفارة الأميركيّة في ستوكهولم وطالبوا باعتبار الهجمات الإسرائيليّة على غزّة جرائم حرب.

كما دان المتظاهرون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركيّ.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوريّ للهجمات على غزّة، ورفعوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرّة، غزّة حرّة"، "أوقفوا الإبادة الجماعيّة" و"قاطعوا إسرائيل".

وقال المتظاهرون إنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة شريك في جرائم الحرب الّتي ترتكبها إسرائيل بحقّ المدنيّين في قطاع غزّة الفلسطينيّ.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة بدعم أميركيّ، خلّفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تلّ أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدوليّ بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وتحسين الوضع الإنسانيّ المزري بغزّة.