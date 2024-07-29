بعد هجوم السكّة الحديد: عمليات "تخريب" تطال شبكة الألياف البصريّة في فرنسا

تأتي عمليّات التخريب الّتي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقيّ وجنوبها الغربيّ، بعد ثلاثة أيّام من "هجوم" طال شبكة السكك الحديد، وتسبّب باضطراب حركة القطارات السريعة...

أفاد مصدر في الشرطة الإثنين عن تعرّض شبكة الألياف البصريّة العائدة لعدد من شركات الاتّصالات في ستّ مناطق فرنسيّة، لعمليّات "تخريب ليليّة"، من دون أن تؤثّر على الاتّصال بالإنترنت في باريس.

وتأتي عمليّات التخريب الّتي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقيّ وجنوبها الغربيّ، بعد ثلاثة أيّام من "هجوم" طال شبكة السكك الحديد، وتسبّب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة الّذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسيّة.

وأعلنت السلطات الفرنسيّة الإثنين عودة حركة القطارات السريعة إلى طبيعتها، بعد ثلاثة أيّام من أعمال تخريب منسّقة أحدثت فوضى عارمة في المحطّات قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسيّة الإثنين أنّ ناشطًا ينتمي إلى اليسار المتطرّف أوقف الأحد في موقع يعود إلى الشركة الوطنيّة لسكك الحديد "إس إن سي إف" في شمال غرب البلاد.

وأوضح أنّه عثر في حوزة الرجل على "مفاتيح لمراكز تقنيّة للشركة"، إضافة إلى منشورات مرتبطة باليسار المتطرّف.

وأفاد مصدر مقرّب من الملفّ أنّ الرجل بات قيد التوقيف الاحتياطيّ في روين.