الرئيس الإيراني بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية

حضر حفل اليوم مسؤولون كبار من عدة دول بينها أرمينيا وطاجيكستان ومصر والسودان والعراق وتركيا والسعودية وأذربيجان وكوبا والبرازيل.

أدى الرئيس الإيراني الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.

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وقال الرئيس الجديد "بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد". وقد خلف بزشكيان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في أيار/مايو.

ويأتي أداء اليمين بعد يومين من تولي بزشكيان رسميا الرئاسة خلال مراسم تنصيبه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

ويبدأ بزشكيان ولاية من أربعة أعوام بعدما تفوّق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من تموز/يوليو، على المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وكانت الانتخابات مقررة في العام 2025، إلا أنها أجريت بشكل مبكر هذه السنة بعد وفاة رئيسي في تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.

وحضر حفل اليوم مسؤولون كبار من عدة دول بينها أرمينيا وطاجيكستان ومصر والسودان والعراق وتركيا والسعودية وأذربيجان وكوبا والبرازيل.

كما حضر موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وكان بزشكيان الإصلاحي الوحيد الذي منحه مجلس صيانة الدستور الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية، وتنافس مع خمسة من المحسوبين على التيار المحافظ أبرزهم جليلي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية وهي إحدى السلطات الثلاث إلى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دورا أساسيا في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية.

إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى.