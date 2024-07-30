لتدخلها بالانتخابات.. فنزويلا تسحب موظفيها الدبلوماسيين من سبع دول بأميركا اللاتينية

اعتبرت كراكاس أن موقف حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي "يقوض السيادة الوطنية"، داعية دبلوماسييها إلى مغادرة هذه البلدان.

أعلنت فنزويلا سحب موظفيها الدبلوماسيين من سبع دول في أميركا اللاتينية، وذلك احتجاجا على "تدخل" حكومات هذه البلدان التي شككت في إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية الثلاثاء.

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واعتبرت كراكاس أن موقف حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي "يقوض السيادة الوطنية"، داعية دبلوماسييها إلى مغادرة هذه البلدان.

وستعلق فنزويلا اعتبارا من الأربعاء الرحلات الجوية من بنما وجمهورية الدومينيكان وإليهما، بسبب "إجراءات التدخل" من جانب حكومتَي هذين البلدين اللذين شككا في إعادة انتخاب الرئيس مادورو، وفق ما أعلنت وزارة النقل الفنزويلية.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في بيان "التعليق الموقت للرحلات التجارية" من بنما والدومينيكان وإليهما، اعتبارا من 31 تموز/يوليو.

ودافع النظام الفنزويلي عن نفسه بمواجهة ادعاءات المعارضة بحصول تزوير في الانتخابات، وقال إنه استهدف بمحاولة "انقلاب" في حين أشارت النيابة العامة إلى صلة بين زعيمة المعارضة ومحاولة للتلاعب بالنتائج.

وأعلنت لجنة الانتخابات الفنزويلية الموالية للنظام رسميا، الإثنين، فوز الرئيس نيكولاس مادورو، بولاية ثالثة.

وندد مادورو في خطاب ألقاه إثر تأكيد فوزه "يحاولون تنفيذ انقلاب فاشي معاد للثورة في فنزويلا".

قبيل ذلك اتهم المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، حليف مادورو، في مؤتمر صحافي زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بالضلوع في محاولة اختراق للنظام الانتخابي والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وأعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، أن المعارضة لديها الوسائل "لإثبات" فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماتشادو "لدينا الوسائل لإثبات الحقيقة"، مشيرة إلى أن المعارضة تمتلك "الدليل على النصر" بعد جمع 73% من بطاقات النتائج من مراكز الاقتراع.

ووفقا لهذه النتائج التي أعلنتها المعارضة، حصل غونزاليس أوروتيا على 6,27 ملايين صوت، في مقابل 2,7 مليون صوت لمادورو الذي أعلن المجلس الوطني الانتخابي فوزه.