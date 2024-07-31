بلينكن: لم نكن على علم مسبق ولا علاقة لنا باغتيال هنية

ردًا على سؤال خلال الفعالية عن رأيه باغتيال هنية على وتأثيره على مفاوضات هدنة غزة، قال بلينكن "لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم".

صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن لم تكن على علم مسبق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ولا علاقة لها بالعملية.

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ورد على سؤال عن تأثير اغتيال هنية على الوضع في قطاع غزة "هذا وضع ليس لنا به علم ولا علاقة، لذلك فمن الصعب جدا التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقا بشأن تأثير حدث ما على آخر".

وأكد بلينكن أهمية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إنهاء الحرب، مشددا على أنهم سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة.

وأشار إلى ضرورة المساعدة لإنهاء آلام الفلسطينيين في غزة، مبينا "الأهمية البالغة" لعودة الأسرى بمن فيهم الأميركيون إلى منازلهم.

وفي إطار زيارته إلى سنغافورا، حضر بلينكن فعالية بعنوان "تعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وردًا على سؤال خلال الفعالية عن رأيه باغتيال هنية على وتأثيره على مفاوضات هدنة غزة، قال بلينكن "لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم".

وادعى أن "هذا يصب أيضا في مصلحة الفلسطينيين الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون كل يوم في غزة ويقعون في مرمى النيران المتبادلة التي تسببت بها حماس".