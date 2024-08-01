البنتاغون: توصلنا إلى صفقة للإقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 سبتمبر

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر أن "الإدعاء كانوا يريد عقوبة الإعدام لكن تعذيب المتهمين أثناء احتجازهم لدى السي آي إيه عرقل الإجراءات".

لحظة اصطدام الطائرة في أحد الأبراج في نيويورك (2001 "Getty imges")

أعلن البنتاغون، الأربعاء، أنّ القضاء الأميركي أبرم مع "العقل المدبّر" أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين معه في سجن غوانتانامو وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ "الشروط والأحكام المحدّدة لاتّفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامّة في الوقت الراهن".

وقال البنتاغون إننا "توصلنا إلى صفقة للإقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 سبتمبر بينهم خالد شيخ محمد".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر أن "الإدعاء كانوا يريد عقوبة الإعدام لكن تعذيب المتهمين أثناء احتجازهم لدى السي آي إيه عرقل الإجراءات".