تقرير: تركيا أوقفت التعاون بين الناتو وإسرائيل

مصادر: تركيا اعترضت على أي تعاون بين الناتو وإسرائيل، منذ بداية الحرب، بما في ذلك الاجتماعات والتدريبات المشتركة، مشددة على أن "مذبحة" إسرائيل للفلسطينيين في غزة تشكل انتهاكا للمبادئ التأسيسية لحلف شمال الأطلسي

قالت مصادر مطلعة إن تركيا أوقفت التعاون بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، منذ تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الحرب على غزة، وشددت على أن الحلف لا ينبغي أن يتعامل مع إسرائيل كشريك حتى تنتهي الحرب.

ووتركيا هي عضو في الناتو، بينما لإسرائيل مكانة شريك في الناتو، وقد عززت علاقاتها الوثيقة مع التحالف العسكري وبعض أعضائه، ولا سيما حليفتها الأكبر الولايات المتحدة.

وقبل الحرب على غزة كانت تركيا تعمل على إصلاح علاقاتها المتوترة منذ فترة طويلة مع إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، وجهت أنقرة انتقادات شديدة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تقول إنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأوقفت كل التجارة الثنائية. كما انتقدت بشدة العديد من حلفائها الغربيين بسبب دعمهم لإسرائيل.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن تركيا اعترضت على أي تعاون بين الناتو وإسرائيل، منذ بداية الحرب، بما في ذلك الاجتماعات والتدريبات المشتركة، مشددة على أن "مذبحة" إسرائيل للفلسطينيين في غزة تشكل انتهاكا للمبادئ التأسيسية لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت المصادر أن تركيا ستحافظ على هذا الحاجز ولن تسمح لإسرائيل بمواصلة أو تعزيز تفاعلها مع الناتو قبل انتهاء الحرب، لأنها تعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية.

وبعد قمة الناتو في واشنطن، الشهر الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه من غير الممكن للناتو أن يواصل شراكته مع الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التحالف إلى طرد تركيا بعد أن بدا أن أردوغان هدد بدخول إسرائيل، كما فعل مع ليبيا وناغورني قره باغ في الماضي.