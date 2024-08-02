بايدن يؤكد لنتنياهو "التزام" واشنطن أمن إسرائيل بمواجهة "أيّ تهديدات من إيران"

ناقش بايدن ونتنياهو خلال المحادثة أيضاً "الجهود الرامية لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".

أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية أمس الخميس "التزام" الولايات المتّحدة أمن إسرائيل في مواجهة "أيّ تهديدات من إيران"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّه خلال المحادثة الهاتفية التي شاركت فيها أيضاً نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أكّد بايدن "على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة".

وأوضح أنّ "الرئيس أكّد مجدّداً التزامه أمن إسرائيل في مواجهة أيّ تهديدات من إيران، بما في ذلك من جماعات إرهابية تعمل بالوكالة مثل حماس وحزب الله والحوثيين"، وفقا للبيان.

وناقش بايدن ونتنياهو خلال المحادثة أيضاً "الجهود الرامية لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".

وأوضح البيان أنّ دعم هذه الجهود يمكن أن تنطوي على "عمليات نشر جديدة لأسلحة دفاعية أميركية".

وكان مستشار الأمن القومي لجو بايدن، جايك ساليفان، أشار في وقت سابق إلى أنّ الولايات المتحدة "منخرطة في جهود مكثفة" لتجنّب توسّع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأتت هذه المكالمة الهاتفية على وقع دعوات للانتقام من إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران فجر الأربعاء، وتبنّيها تصفية فؤاد شكر، أحد أبرز القادة العسكريين لحزب الله، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشيّع اسماعيل هنية في طهران، صباح الخميس، وشاركت حشود شعبية في الجنازة التي ترأسها مرشد الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، ودعت الى الثأر.

وشيّع عصراً فؤاد شكر، قائد عمليات حزب الله في جنوبي لبنان، في الضاحية الجنوبية لبيرت وسط حشد غاضب.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الخميس، إن على إسرائيل أن تنتظر "الردّ الآتي حتماً" على اغتيال شكر.

وأثار مقتل هنية وشكر مخاوف من اتساع نطاق المواجهة المستمرة بين حماس واسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحث مسؤولون إيرانيون مع ممثلين عن حزب الله وحماس، خلال اجتماع عقد في طهران، الأربعاء، في سيناريوهات الردّ المحتملة على إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من التنظيم اللبناني مطلّع على مضمون المباحثات.

وناقش المجتمعون، وفق المصدر، "إمكان أن يحصل الردّ بالتوازي، بمعنى أن تقصف إيران وحزب الله والحوثيون أهدافا إسرائيلية في الوقت ذاته، أو أن يرد كلّ طرف بمفرده إنما بشكل منسّق".

ورجّح قيادي في "المقاومة الإسلامية في العراق" أن "تقود إيران الردّ الأول بمشاركة فصائل من العراق واليمن وسورية ضد أهداف عسكرية، على أن يتبعه ردّ ثان من حزب الله".