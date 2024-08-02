تحقيق أسترالي بشأن غارة إسرائيلية قتلت 7 عمال إغاثة في غزة يشير إلى "إخفاقات خطرة"

يستدل من تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته، اليوم الجمعة، أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة وقعت بسبب "إخفاقات خطرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته، اليوم الجمعة، أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي من بينها مثلاً "خطأ في تحديد هوية" الهدف.

وأجرت كانبيرا التحقيق لأنّ الأسترالية لالزامي "زومي" فرانككوم كانت في عداد عمّال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأميركية السبعة الذين قُتلوا في نيسان/ أبريل الماضي في غزة عندما استُهدفت قافلتهم من طريق الخطأ بغارة جوية بعدما ظنّ الجيش الإسرائيلي أنّ عرباتها تابعة لحركة حماس.