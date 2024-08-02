عدة دول تدعو لتجنب السفر إلى إسرائيل وإيران ولبنان.. إلغاء رحلات إضافية لتل أبيب

نصحت بولندا مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران، وفقا لإرشادات محدثة نشرت اليوم، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

دعت عدة دول مواطنيها إلى عدم السفر إلى إسرائيل وإيران ولبنان، وذلك في ظل التصعيد المحتمل في أعقاب اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران والقائد في حزب الله، فؤاد شكر، بقصف نفذته في الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الثلاثاء – الأربعاء.

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إرشادات نشرتها اليوم، الجمعة، إنها تنصح مواطنيها رسميا بعدم السفر إلى إيران.

وطالبت الفرنسيين الذين لا يزالون موجودين بها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن، نظرا لاحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

ونصحت بولندا مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران، وفقا لإرشادات محدثة نشرت اليوم، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية البولندية على منصة "إكس": "في ما يتعلق بالعدد المتزايد من السياح البولنديين الذين يزورون لبنان وإسرائيل وإيران، نود أن نكرر أننا نصحنا منذ فترة طويلة بعدم السفر إلى هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أن "الوضع الأمني غير المستقر يجعل من الممكن الاعتقاد بأن مغادرة الدول الثلاث ستكون أكثر صعوبة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة خطوط "لوت" الجوية البولندية أنها ألغت 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل بسبب الوضع الأمني؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وتنضم هذه الشركة إلى شركات طيران أخرى بعدة دول بينها "إيجيان" اليونانية و"إيتا" الإيطالية وشركة الخطوط الجوية السويسرية، التي أعلنت اليوم إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وسبق أن أعلنت عدة شركات طيران دولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأسبوع القادم أو لإشعار آخر، بينها "لوفتهانزا" الألمانية، "يونايتد" و"دلتا" الأميركيتين، و"بريتش أيرويز" البريطانية، و"فلاي دبي" الإماراتية.