وزير الاستخبارات الإيرانية: "إسرائيل اغتالت هنية بضوء أخضر أميركي"

أوضح خطيب أن "خسارة هنية بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى، وزوال هذا الكيان الزائف".

قال وزير الاستخبارات الإيرانية، إسماعيل خطيب، الجمعة إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، نفذته إسرائيل "بضوء أخضر من الولايات المتحدة".

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وذكر الوزير الإيراني في رسالة تعزية لعائلة هنية وحركة حماس والشعب الفلسطيني، إن "اغتيال الشهيد إسماعيل هنية الذي نفذه الصهاينة الغاصبون بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أعاد وحشية الكيان الصهيوني مجددا إلى الواجهة".

وأضاف أنه "على الرغم من أن الجهاد والشهادة في سبيل الله يعتبران شرفا أبديا للشهيد هنية الذي قدم منذ مدة قصيرة عددا من أفراد عائلته في طريق المقاومة الإسلامية المزدهر، فإن هذه الخسارة الفادحة تركت محور المقاومة الإسلامية في حالة حداد".

وأوضح خطيب أن "خسارة هنية بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى، وزوال هذا الكيان الزائف".

ولم تصدر واشنطن أي تعليق على اتهامات الوزير الإيراني، فيما نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أي علاقة لبلاده باغتيال هنية أو الاطلاع المسبق عليها.

وأعلنت حماس وإيران الأربعاء اغتيال هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، بعد ساعات من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.