بنغلادش: دعوات للعصيان المدني في عموم البلاد

"الآن انقلبت الأمور... لقد اهتزت أسس النظام، وتلاشت هالة الشيخة حسينة التي لا تقهر. والسؤال هو إن كانت حسينة مستعدة للبحث عن مخرج أم أنها ستقاتل حتى النهاية".

نظم قادة الطلاب، السبت، تجمعات احتجاجية ودعوا إلى "عصيان مدني في عموم بنغلادش" في وقت لم تحرك حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ساكنًا أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة الدامي للتظاهرات.

وتحولت التظاهرات التي انطلقت احتجاجًا على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عامًا.

وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام لفترة وجيزة لكن الحشود نزلت مجددًا إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات.

وحضّت مجموعة "طلاب ضد التمييز" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى البنغلادشيين على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتبارًا من الأحد.

وقال أحد أعضاء المجموعة آصف محمود لوكالة فرانس برس "يشمل هذا عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات وإضراب موظفي الحكومة ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف".

وقال زملاء محمود من قادة الطلاب أيضًا إنهم قد ينظمون مسيرات وطنية أخرى السبت، وكتب على فيسبوك "من فضلكم لا تبقوا في المنزل. انضموا إلى مسيرة الاحتجاج الأقرب إليكم".

اعتذار وفتح الجامعات.. ودعوات للتنحي

ويطالب الطلاب باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وبإقالة العديد من وزرائها.

كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد والتي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

لكن مسيرات الاحتجاج ذهبت أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة البالغة 76 عامًا بالتنحي.

وقالت الطالبة نجوم ياسمين "عليها أن ترحل لأننا لسنا بحاجة إلى هذه الحكومة الاستبدادية". وأضافت الشابة البالغة من العمر 20 عامًا لوكالة فرانس برس والمشاركة في أحد التجمعات الاحتجاجية في العاصمة دكا، السبت، "هل حررنا البلاد لنرى إخوتنا وأخواتنا يُقتلون بالرصاص على يد هذا النظام؟".

انقلبت الأمور واهتزت أسس النظام

تستحضر استراتيجية عدم التعاون حملة عصيان مدني تاريخية خلال حرب تحرير بنغلادش عام 1971 عن باكستان. قاد الحركة حينها والد حسينة الشيخ مجيب الرحمن، زعيم استقلال البلاد، ويتذكرها البنغاليون كجزء من المعركة المجيدة ضد الطغيان.

وقال علي رياض أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية إلينوي لوكالة فرانس برس "الآن انقلبت الأمور... لقد اهتزت أسس النظام، وتلاشت هالة (الشيخة حسينة) التي لا تقهر. والسؤال هو إن كانت حسينة مستعدة للبحث عن مخرج أم أنها ستقاتل حتى النهاية".

رد السلطة: حوار غير مشروط

وقال المتحدث الإعلامي لرئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان لوكالة فرانس برس إن الشيخة حسينة عرضت السبت "حوارًا غير مشروط" مع الطلاب لمعالجة مطالبهم. وأضاف "إنها مستعدة للجلوس معهم. إنها لا تريد مزيدًا من المواجهات".

يشار إلى أن حسينة تحكم نغلادش منذ العام 2009 وفازت بولاية رابعة على التوالي في انتخابات كانون الثاني/يناير التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.

الملايين بلا وظائف وعطالة عن العمل

وكانت التظاهرات انطلقت مطلع تموز/يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف والذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.

ونظرًا إلى وجود حوالى 18 مليون شاب بنغلادشي عاطلين عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة غضب المتخرّجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى هاجمت الشرطة وجماعات من الطلاب المؤيدين للحكومة المتظاهرين.

وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد ونشرت الجيش وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مدة 11 يومًا لاستعادة السيطرة على الوضع.

ودانت حكومات أجنبية حملة القمع ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام "القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين".

لكن وزير الداخلية أسد الزمان خان قال لصحافيين إن قوات الأمن مارست ضبط النفس لكنها "أُجبرت على إطلاق النار" لحماية المباني الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن 32 طفلاً على الأقل كانوا بين قتلى التظاهرات.