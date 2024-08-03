ترامب يعلن عن موعد لمناظرة مع هاريس

حصلت هاريس على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية.

أعلن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، دونالد ترامب، أنه اتفق مع شبكة "فوكس نيوز" لتنظيم مناظرة مع منافسته الديموقراطية، كامالا هاريس، في الرابع من أيلول/سبتمبر.

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وكتب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "اتفقت مع فوكس نيوز على مواجهة كامالا هاريس في مناظرة الأربعاء في الرابع من أيلول/سبتمبر"، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كانت نائبة الرئيس وافقت على المناظرة.

وأضاف: "إذا كانت كامالا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع "فوكس" على عقد اجتماع كبير في نفس مساء الرابع من أيلول".

"هاريس المرشحة الوحيدة"

تجدر الإشارة إلى أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حصلت على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية، الجمعة.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني الذي استمر 5 أيام، بعد أن وقع 4 آلاف مندوب على عرائض تدعم ترشحها.

وقالت هاريس (59 عامًا) "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة"، وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون معها بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين.