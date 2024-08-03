واشنطن تعلن تدمير صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين في اليمن

ادعت "سنتكوم" أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مساء السبت، تدمير صاروخ ومنصة إطلاق في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن"، دون تحديد المكان بالضبط.

وادعت "سنتكوم" أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بخصوص هذا البيان.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.