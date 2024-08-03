واشنطن وبريطانيا تطالبان مواطنيهما بمغادرة لبنان فورا

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان "الآن بينما ما زالت الخيارات التجارية متاحة".

حثّت واشنطن وبريطانيا السبت مواطنيهما في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

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وحثّت السفارة الأميركية في لبنان الأميركيين إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن "خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان "الآن بينما ما زالت الخيارات التجارية متاحة".

وقال وزير الخارجية، ديفيد لامي، في البيان إن "التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".

وأوضحت الوزارة أنها "تعزز" دعمها للبريطانيين في البلاد من خلال نشر "قوة حدودية ومسؤولين قنصليين وعسكريين في المنطقة".

ولفتت إلى أن هؤلاء المسؤولين سيقدمون "دعما إضافيا" لموظفي السفارة بينما سيقدم العسكريون للسفارات "الدعم التشغيلي لمساعدة الرعايا البريطانيين".

وأضافت "هذا إلى جانب سفينة الإنزال آر إف إيه كارديغان باي وسفينة الإنزال إتش إم إس دانكن المتواجدتين بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم الحلفاء في المتطلبات الإنسانية، مع قيام سلاح الجو الملكي أيضا بوضع مروحيات نقل في وضع الاستعداد".

وتابعت "نظرا لاحتمال تأثر طرق الخروج من لبنان... أو تقييدها أو إغلاقها بسبب الأحداث المتصاعدة دون سابق إنذار، ستواصل الفرق حثّ المواطنين البريطانيين على المغادرة ما دامت الخيارات التجارية متاحة".