فيدان: يجب زيادة الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

قال فيدان: "إذا لم نوقف هذه المجزرة معًا، فإن الإنسانية جمعاء ستكون شريكة فيها. ولهذا السبب يجب أن نحاول تقديم كل المساعدة الممكنة. ويجب أن نزيد الضغط على إسرائيل".

شدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل، من أجل "وقف الإبادة الجماعية"، التي تمارسها في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح صحافيّ أدلى به، الأحد، عقب زيارة تفقدية لميناء العريش المصري، وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

وقال فيدان في هذا الخصوص: "إذا لم نوقف هذه المجزرة معًا، فإن الإنسانية جمعاء ستكون شريكة فيها. ولهذا السبب يجب أن نحاول تقديم كل المساعدة الممكنة. ويجب أن نزيد الضغط على إسرائيل".

وأضاف: "بوابة رفح الحدودية مغلقة حاليا أمام حركة المرور. كما تعلمون، تم تدمير الجانب الآخر من الحدود بالكامل. وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا، فإن الشاحنات لا تنطلق من هنا في الوقت الحالي، بل تتوجه إلى بوابة كرم أبو سالم".

وأشار فيدان إلى أن حوالي 25 شاحنة فقط تعبر يوميا عبر بوابة كرم أبو سالم إلى غزة، وأن هذا العدد قليل للغاية.

وتابع: "في الوقت الحالي، تحدث مأساة إنسانية على بعد مئات الأمتار من مكان تواجدنا على الحدود، وتُرتكب إبادة جماعية. وقد شُرّد مليونا شخص واستشهد 40 ألف امرأة وطفل. الآن لا يوجد هناك دواء ولا غذاء لا ماء".

ودعا فيدان الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى التخلي عن صمتها إزاء المجازر الإسرائيلية، مضيفا: "وإلا فإنهم سيستمرون في المشاركة بهذه الإبادة الجماعية".

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.