الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: "يجب أن تكون حقوق الإنسان، وأولا وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات".

دعا مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الإثنين إلى تحرّك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب على غزة.

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وقال تورك في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية".

وأضاف "يجب بذل كل جهد، وأعني كل شيء ممكن، لتجنب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية التي لن تؤدي إلّا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين".

وأوضح تورك "يجب أن تكون حقوق الإنسان، وأولا وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات".

ومضى يقول "لقد تحمّل المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، خلال الأشهر العشرة الماضية ألما ومعاناة لا يطاقان نتيجة للقنابل والأسلحة".

واتهمت إيران وحماس وحزب الله، إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الأربعاء في مقر إقامته في طهران.

وقبل ساعات من اغتيال هنية، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن قصف أسفر عن اغتيال القائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.