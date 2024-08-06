استطلاع: أغلبية الأميركيين تعارض إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل

استطلاع أميركي يبيّن أن أغلبية المواطنين تعارض تقديم واشنطن الدعم العسكري لإسرائيل عبر إرسال قوات للدفاع عنها في حال تعرضت لهجوم، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست".

أظهر استطلاع للرأي، نشر الثلاثاء، معارضة أغلبية الأميركيين إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل في حال تعرض الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها، بحسب ما جاء في صحيفة "واشنطن بوست".

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وذكرت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أظهر أن "55% من الأميركيين عارضوا إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، بينما أيد 41% القيام بذلك".

وأوضح الاستطلاع أن "الجمهوريين هم أكثر تأييدا لتلك الخطوة، حيث قال 55% منهم إنهم يفضلون إرسال القوات (إلى إسرائيل)، بينما أيد 35% من الديمقراطيين والمستقلين الرأي نفسه".

وأوضحت الصحيفة أن تأييد الأميركيين لإرسال قوات إلى إسرائيل "انخفض إلى أقل نسبة خلال أكثر من عقد من الزمن".

وتشهد إسرائيلي ترقبا مستمرا منذ أسبوع لهجوم عسكري محتمل من إيران و"حزب الله" وجماعة "الحوثي" اليمنية وفصائل مقاومة أخرى في العراق وسورية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران الأربعاء الماضي، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت قبلها بيوم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، إن رد الحزب على اغتيال شكر "آت لا محالة سواء بشكل منفرد أو مشترك".

وأوضح أن الحزب "قادر على تدمير المصانع في شمال إسرائيل خلال ساعة أو نصف ساعة"، واعتبر أن حالة الانتظار للرد من جانب تل أبيب هي "جزء من العقاب" لها.

وفي السياق، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الثلاثاء، من أن التصعيد في الشرق الأوسط يودي بالمنطقة إلى شفا حرب "مجهولة الأبعاد".