الحوثيون يعلنون استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

قال الناطق العسكري للحوثيين، إن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) نفذت 3 عمليات عسكرية مشتركة، استهدفت الأولى المدمرة الأميركية ’كول’ في خليج عدن ’جنوبي اليمن’، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفَها بنجاح".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف المدمرتين الأميركتين "كول" و "لابون"، وسفينة أخرى في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المسيرة والباليستية.

وقال الناطق العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) نفذت 3 عمليات عسكرية مشتركة، استهدفت الأولى المدمرة الأميركية ’كول’ في خليج عدن ’جنوبي اليمن’، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفَها بنجاح".

أما العملية الثانية، فاستهدفت المدمرة الأميركية "لابون"، بعدد من الصواريخ الباليستية، (لم تحدد مكان استهدافها)"، وفق سريع.

وأوضح أن "استهداف المدمرتين الأميركيتين جاء أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية، باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأميركية للعدو الإسرائيلي".

وذكر سريع، أن القوات البحرية استهدفت أيضا "سفينةَ (Contship Ono) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "استهداف السفينة جاء نتيجة لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها)، قرار (الجماعة) بحظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد سريع "استمرار القوات المسلحة (التابعة للجماعة) في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع الحصار عن غزة".

وذكر أن قواته "لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان (الأميركي البريطاني) على اليمن".

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن هجمات على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان اعتبار السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.