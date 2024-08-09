أخبار عربية ودولية | أخبار دولية
09/08/2024 - 15:55

الحرس الثوري الإيرانيّ: تسلّمنا صواريخ بحرية شديدة الانفجار

مصادر إيرانية قالت إن صواريخ كروز المطورة محليا ضد "مدمرات العدو" تحتوي على رؤوس حربية شديدة الانفجار وغير قابلة للاعتراض.

الحرس الثوري الإيرانيّ: تسلّمنا صواريخ بحرية شديدة الانفجار

صورة ضخمة لهنيّة والرئيس الإيرانيّ في طهران (Getty Images)

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، تسلمها عددا كبيرا من صواريخ كروز المضادة للسفن ذات الرؤوس شديدة الانفجار، والمطورة محليا، مع استمرار التوتر بالمنطقة.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تسلمت القوات المذكورة صواريخ كروز مضادة للسفن بناء على تعليمات القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأفادت مصادر إيرانية بأن صواريخ كروز المطورة محليا ضد "مدمرات العدو"، تحتوي على رؤوس حربية شديدة الانفجار وغير قابلة للاعتراض.

بظلّ ردّ إيرانيّ مُحتمَل: كوريلا يزور إسرائيل وواشنطن تعلن وصول طائرات "إف ـ 22" للشرق الأوسط
على صلة

بظلّ ردّ إيرانيّ مُحتمَل: كوريلا يزور إسرائيل وواشنطن تعلن وصول طائرات "إف ـ 22" للشرق الأوسط

وفي أعقاب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران في 31 تموز/ يوليو الماضي، ومع توقع مهاجمة إيران لإسرائيل، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وسفنا حربية إلى الخليج العربي.

إيران إسرائيل نصر الله حزب الله الحرس الثوري غزة غزة الان مباشر الحرب على غزة فلسطين رفح إسماعيل هنية حماس طوفان الاقصى

التعليقات