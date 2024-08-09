السيسي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية للدفع باتفاق ينهي الحرب على غزة

شدّد السيسي على "أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما نحو إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم".

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى تضافر الجهود الدولية اللازمة للدفع بإبرام اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح البيان أن السيسي، استعرض خلال الاتصال مع ماكرون "الاتصالات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة، وتجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، والذي يهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة".

وشدد في هذا الصدد على "أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما نحو إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم".

ووفق البيان، "اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، ومنع توسع الصراع الذي يهدد مقدرات شعوب الإقليم".

في سياق متصل، أجرى السيسي، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، معربا عن تطلع القاهرة "لتعزيز علاقات البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما"، وفق بيان ثان للرئاسة المصرية.

واستعرض السيسي، خلال الاتصال الهاتفي مع ستارمر، "مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين".

وشدد على "أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين".

وتشهد المنطقة مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، في ظل تهديد "حزب الله" برد عسكري على اغتيال القيادي البارز بصفوف الحزب فؤاد شكر بغارة جوية إسرائيلية على بيروت، في 30 تموز/ يوليو المنصرم، وتهديد إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية بطهران، في 31 يوليو، بهجوم نُسب لتل أبيب.

وتشنّ إسرائيل بدعم أميركي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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