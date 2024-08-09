الكونغو: محكمة عسكرية تصدر أحكاما بإعدام زعيم تحالف متمردين و25 آخرين

تمت إدانة كورنيل نانغا، زعيم "تحالف نهر الكونغو" المتمرد، بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في التمرد والخيانة. وغاب نانغا و19 متهما آخرين حكم عليهم بالإعدام عن المحاكمة لأنهم هاربون حاليا.

أصدرت محكمة عسكرية في الكونغو، أمس الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 25 شخصا، بينهم زعيم تحالف متمردين، بعد محاكمة رفيعة المستوى بدأت أواخر الشهر الماضي وتم بثها على شاشات التلفاز.

أدين كورنيل نانغا، زعيم "تحالف نهر الكونغو" المتمرد، بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في التمرد والخيانة.

غاب نانغا و19 متهما آخرين حكم عليهم بالإعدام عن المحاكمة لأنهم هاربون حاليا.

وأبلغ نانغا الأسوشيتدبرس في رسالة نصية من مكان غير معلوم، بأن "هذه الملحمة القضائية المثيرة للاشمئزاز تعزز نضالنا من أجل التطبيع الديمقراطي في الكونغو".

تحالف نهر الكونغو هو حركة سياسية عسكرية أطلقها نانغا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 بهدف توحيد الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ضد حكومة الكونغو.

وأحد أعضائه الأكثر شهرة هو حركة 23 آذار/ مارس (إم 23)، وهي جماعة مسلحة متهمة بارتكاب عمليات قتل جماعي في صراع شرق الكونغو المستمر منذ عقود.

ويتهم رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، إلى جانب خبراء من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، رواندا المجاورة بتقديم الدعم العسكري لحركة "إم 23".

وتنفي رواندا هذا الادعاء، لكنها اعترفت في شباط/ فبراير فعليا بأن لديها قوات وأنظمة صواريخ في شرق الكونغو لحماية أمنها، مشيرة إلى حشد القوات الكونغولية بالقرب من الحدود.