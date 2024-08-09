بريطانيا تدعو إلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بشكل عاجل

شدد لامي على أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير، على المعارك أن تتوقف الآن" ودعا أيضا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الجمعة إلى التوصل "بشكل عاجل" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبيل استئناف المباحثات الأسبوع المقبل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

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وقال وزير الخارجية في بيان "هناك اتفاق على الطاولة، ومن مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع الأطراف المعنيين على المدى الطويل قبوله بشكل عاجل ووضع حد لهذا النزاع المدمر"، في إشارة إلى الاتفاق الإطار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار/مايو.

وأضاف أن لندن "تؤيد بالكامل" دعوة الولايات المتحدة وقطر ومصر، الوسطاء بين إسرائيل وحماس، لاستئناف فوري للمفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وشدد الوزير على أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير، على المعارك أن تتوقف الآن" ودعا أيضا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصعيد إقليمي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 31 تموز/يوليو في طهران والذي نسبته إيران إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.