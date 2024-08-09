كامالا هاريس لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مساعد لهاريس، لم يذكر اسمه، أن نائبة الرئيس لم تفتح فكرة حظر الأسلحة على إسرائيل للنقاش خلال لقائها مع مجموعة داعمة لفلسطين في ولاية ميشيغان.

قال فيل جوردون، مستشار السياسة الخارجية لنائبة الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، إن الأخيرة ستواصل العمل من أجل حماية المدنيين في غزة، لكنها لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل.

وقال جوردون، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، الخميس، إن موقف هاريس واضح في هذا الشأن، ويتمثل في ضمان "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران، والجماعات الإرهابية المدعومة منها"، على حدّ وصفه.

وأشار إلى أن نائبة الرئيس لا تدعم فرض حظر أسلحة على إسرائيل، وستواصل العمل لحماية المدنيين في غزة ولضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مساعد لهاريس، لم يذكر اسمه، أن نائبة الرئيس لم تفتح فكرة حظر الأسلحة على إسرائيل للنقاش خلال لقائها مع مجموعة داعمة لفلسطين في ولاية ميشيغان.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة شكلتها شخصيات من الحزب الديمقراطي منزعجة من دعم إدارة جو بايدن، غير المشروط لإسرائيل، وأنها جمعت الناخبين الذين لم يصوتوا لبايدن في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان.

وأشارت التقارير إلى أن المجموعة طالبت في لقائها مع هاريس، بمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل في اجتماع منفصل، لكن هاريس لم تستجب بشكل إيجابي.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، ما خلف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية والقدس، مخلفا 620 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.