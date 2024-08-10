أوكرانيا.. مساعدات عسكرية أميركية إضافية

كيربي: "استخدام أوكرانيا للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم كان متوافقًا مع سياسات إدارة بايدن التي وافقت على استخدامها في الضربات المضادة عبر الحدود ولكن ليس ضد أهداف أعمق داخل روسيا"

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترسل لأوكرانيا أسلحة إضافية بقيمة 125 مليون دولار للمساعدة في عملياتها العسكرية ضد روسيا، بما في ذلك قدرات دفاع جوي تشتد الحاجة إليها، وأجهزة رادار للكشف عن المدفعية المعادية ومواجهتها وأسلحة مضادة للدبابات.

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وتأتي الحزمة الأخيرة في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا أكبر هجوم بري لها على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022، ودفع الهجوم في مقاطعة كورسك موسكو إلى إعلان حالة الطوارئ وإرسال تعزيزات إلى هناك.

المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أعتبر أن استخدام أوكرانيا للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم كان متوافقًا مع سياسات الإدارة، وأن إدارة بايدن وافقت على استخدامها في الضربات المضادة عبر الحدود ضد روسيا ولكن ليس ضد أهداف أعمق داخل روسيا، على الرغم من أن المسافات المحددة غير واضحة.

وبحسب "أسوشيتد برس" ستخرج الأسلحة في حزمة المساعدات الأخيرة من المخزونات الأميركية الحالية وستشمل صواريخ ستينغر وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وذخيرة ومركبات أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هايمارس".

وبذلك يصل إجمالي مبلغ المساعدات الأميركية لأوكرانيا منذ عام 2022 إلى 55.6 مليار دولار.