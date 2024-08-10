خفر السواحل الأميركي: رصدنا سفينة عسكرية روسية قبالة ألاسكا

في وقت لاحق من ذلك الشهر حلقت قاذفات قنابل روسية وصينية معًا لأول مرة في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ألاسكا في عرض وصفه وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت بأنه "مثير للمخاوف".

قال مسؤولون في خفر السواحل الأميركية إن سفينة تابعة لخفر السواحل كانت تقوم بدورية روتينية حول جزر ألوشيان في ألاسكا، "صادفت سفينة روسية في المياه الدولية، ولكن داخل المنطقة الاقتصادية الأميركية الحصرية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان له، الجمعة، قال طاقم خفر السواحل إنه "اكتشف يوم الاثنين السفينة على بعد حوالي 30 ميلاً (48 كيلومترًا) جنوب شرق ممر أموكتا. كما رصد طاقم مروحية من محطة كودياك الجوية لخفر السواحل السفينة الروسية أيضًا".

وأوضح: "كانت السفينة تعبر المياه الدولية لكنها لا تزال داخل المنطقة الاقتصادية الأميركية الخالصة، والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) من ساحل الولايات المتحدة"، وأضاف أنه "لم تتواصل سفينة خفر السواحل مع السفينة الروسية لكنها تبعتها أثناء تحركها شرقًا".

إلى ذلك، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الضابط البحري، ستيفن بالدوفسكي، قائد سفينة "أليكس هيلي"، قوله: "لقد قابلنا التواجد بالتواجد لضمان عدم حدوث أي اضطرابات للمصالح الأميركية في البيئة البحرية حول ألاسكا".

سفن صينية كذلك

كما ونقلت عن "مسؤولين" إنه في تموز/ يوليو، "رصد خفر السواحل، أثناء قيامه بدورية، أربع سفن عسكرية صينية شمال ممر أمشيتكا في جزر ألوشيان في المياه الدولية ولكن أيضًا داخل المنطقة الاقتصادية الأميركية الخالصة".

يذكر أنه في وقت لاحق من ذلك الشهر، يقول التقرير ذاته، "حلقت قاذفات قنابل روسية وصينية معًا لأول مرة في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ألاسكا، في عرض جديد لتوسيع التعاون العسكري وصفه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في ذلك الوقت بأنه يثير المخاوف".

ويضيف: "تم تعقب القاذفات، التي لم يُنظر إلىها على أنها تهديد، واعتراضها من قبل طائرات مقاتلة أميركية وكندية. لكنها كانت المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات قاذفة صينية داخل منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا. كما وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقلع فيها طائرات صينية وروسية من نفس القاعدة في شمال شرق روسيا".