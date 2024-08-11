الحرس الثوريّ الإيرانيّ يجري مناورات قرب الحدود العراقيّة لـ"زيادة الجاهزية القتالية"

قال مسؤول في الحرس الثوري لوكالة "إرنا" إن التدريبات التي بدأت يوم الجمعة، مستمرة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد، "لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية لقواته بالقرب من الحدود العراقية، لـ"زيادة الجاهزية القتالية".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، تجري المناورات التي تستمرّ حتى الثلاثاء المقبل، في قضاء قصر شيرين، بولاية كرمانشاه.

وقال مسؤول في الحرس الثوري لوكالة "إرنا" إن التدريبات التي بدأت يوم الجمعة، مستمرة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد، "لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة".

وتجري التدريبات في الوقت الذي توعدت إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس )، إسماعيل هنية، في 31 تموز/ يوليو الماضي في طهران.

وتؤكّد إيران وحماس أن إسرائيل نفّذت عملية اغتيال هنية، فيما لم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الاغتيال الذي أثار المزيد من المخاوف من تحول الحرب على قطاع غزة، إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري، الجمعة الماضي، إن طهران ستنفذ ما يأمر به الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي فيما يتعلق بذلك وقال “أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة… وستنفذ بأفضل صورة ممكنة”.