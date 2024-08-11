الفلبين تندد بتحركات بكين "غير القانونية والمتهورة" في بحر الصين الجنوبي

قال المكتب الإعلامي للرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، إن الرئيس ندد بشدة بتصرفات سلاح الجو الصيني في جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي بوصفها "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة".

من المناورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في 9 آب الجاري (Getty Images)

ندد رئيس الفيليبين، فرديناند ماركوس، اليوم الأحد، بـ"التحركات غير القانونية والمتهورة" التي يقوم بها سلاح الجو الصيني، غداة اتهام مانيلا القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

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وشدد ماركوس، في بيان، على أن الأعمال الصينية "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة، لا سيما وأن الطائرة كانت تقوم بعملية روتينية للأمن البحري في المجال الجوي السيادي الفيليبيني"، معلقا على الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، فوق جزيرة سكاربورو المرجانية.

ودان ماركوس الحادث "بشدة" معتبرا أنه "من المقلق عدم وجود استقرار في مجالنا الجوي".

وأعلن قائد القوات المسلّحة الفيليبينية، الجنرال روميو براونر، أمس، السبت، أنّ طائرتين صينيتين "نفّذتا مناورة خطيرة... وأسقطتا إشارات تحذيرية على مسار طائرة إن سي-212 آي تابعة لنا". وأضاف أنّ التحرّك الصيني "عرّض أرواح أفرادنا الذين يقومون بعمليات الأمن البحري للخطر".

ورد الجيش الصيني مؤكدا في بيان أنه اتخذ كل التدابير "للتصدي بصورة قانونية" للطائرة الفيليبينية بعد "تحذيرات متكررة". ودعا الفيليبين إلى وقف "الخروقات" حول المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن "الصين تتمتع بسيادة غير قابلة للجدل على جزيرة هوانغيان (سكاربورو) والمياه المجاورة لها".

ووقع الحادث بعدما أعلنت بكين، يوم الأربعاء الماضي، إجراء مناورات عسكرية بالقرب من جرف سكاربورو، فيما باشرت الفيليبين مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا تستمر يومين في بحر الصين الجنوبي.