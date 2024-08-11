شرطة لندن توقف شخصًا عنصريًّا هاجم سائق حافلة مسلمًا

ويتعرّض المسلمون والعرب والمؤسّسات الإسلاميّة في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث الّتي أشعلها اليمينيّون المتطرّفون منذ 29 يوليو/ تمّوز الماضي...

أعلنت الشرطة البريطانيّة، السبت، إلقاء القبض على شخص اعتدى على سائق حافلة في العاصمة لندن، ووجه له عبارات معادية للإسلام، مؤكّدة أنّ المجرم سيمثل أمام القضاء الثلاثاء.

وذكرت شرطة لندن في بيان أنّ المعتدي يدعى مايكل مونغان، وأقدم على البصق على سائق حافلة، وتوجيه الشتائم له. وأشار البيان إلى أنّ مونغان لم يسمح له بالصعود إلى الحافلة لعدم امتلاكه ما يكفي من المال لرحلته.

وأضاف أنّ مونغان قام بإهانة وتهديد السائق من خلال الإدلاء بعبارات معادية للمسلمين والبصق عدّة مرّات على مقصورة السائق.

ولفت إلى نشر العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعيّ مقاطع الحادثة، مؤكّدًا القبض على مونغان الجمعة. وأكّد أنّ مونغان، متّهم بإحداث اضطراب عامّ عنصريّ، وإلحاق أضرار جنائيّة، وأنّه قبل التهمتين الموجهتين له.

وشدّد على أنّ مونغان سيظلّ قيد التوقيف إلى حين عرضه أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

والخميس، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانيّة لندن، ويوجّه شتائم ضدّ المسلمين.

وتظهر المشاهد أنّ الشخص يصف سائق الحافلة بأنّه "إرهابيّ مسلم"، ويبصق في مقصورة السائق، مخاطبًا إيّاه: "أنت إرهابيّ، انزل من الحافلة"، ثمّ يصعد إلى الحافلة ويضرب على مقصورة السائق.

ويتعرّض المسلمون والعرب والمؤسّسات الإسلاميّة في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث الّتي أشعلها اليمينيّون المتطرّفون منذ 29 يوليو/ تمّوز الماضي.

وبدأ العنف اليمينيّ المتطرّف في بريطانيا بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص، من بينهم 8 أطفال، ثمّ اتّسعت رقعته إلى أرجاء البلاد.

أعقب ذلك، إعلان رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنيّة جافين ستيفنز، توقيف 483 شخصًا منذ 29 يوليو، ومثل 149 منهم أمام المحاكم.